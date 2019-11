Zwei Autohersteller fusionieren

Fiat Chrysler ist ein italienisch-amerikanischer Hersteller. Zu ihm gehören unter anderem die Automarken Alfa Romeo und Jeep. Zu Peugeot AS aus Frankreich gehört unter anderem Citroen und Opel. Diese beiden großen Firmen, Fiat Chrysler und Peugeot AS wollen fusionieren - also in Zukunft zusammenarbeiten. Das haben sie am Donnerstag bekannt gegeben.