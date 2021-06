Viele von euch wollen mit Freunden oder beim Public Viewing mit anderen Fans die Spiele schauen. Große Fanmeilen, wie zum Beispiel in Berlin vor dem Brandenburger Tor, wird es in diesem Jahr wegen Corona nicht geben. Was genau erlaubt ist, hängt natürlich davon ab, wie viele Menschen sich in eurem Bundesland oder Gebiet mit Corona anstecken. In vielen Bundesländern sinkt die Zahl der Ansteckungen allerdings. Das bedeutet, dass zum Beispiel in Biergärten oder Außenbereichen von Restaurants gemeinsam geschaut und gejubelt werden darf (Wenn's was zum Jubeln gibt). Also gleich mal beim Lieblingsitaliener checken, ob der auch vorbereitet ist! Siehe hier: