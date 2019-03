In der ersten Halbzeit ging es sehr gut los für das deutsche Team. Die Mannschaft führte mit zwei Toren. Doch in der zweiten Halbzeit holten die Niederländer auf. Kurz vor Ende stand es 2:2 unentschieden. Nico Schulz, ein ziemlicher Neuling in der deutschen Nationalmannschaft, schaffte es dann in der letzten Minute, das Ruder rumzureißen und versenkte den Siegtreffer in das niederländische Tor.