Dass der Dortmunder Nico Schlotterbeck mit dabei ist, wurde zum Beispiel am Sonntagabend in der Nachrichtensendung "tagesschau" verkündet - dass Jonathan Tah vom Deutschen Meister Leverkusen mitfährt, in einem kurzen Social-Media-Video. Das Ziel der besonderen Bekanntgabe-Aktionen: die Lust der Fans auf die EM zu steigern. Schließlich ist die EM dieses Mal für Deutschland ganz besonders - sie findet nämlich in Deutschland statt. Am Donnerstag soll der komplette Kader bekannt sein. Die EM startet am 14.6 in München mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland.