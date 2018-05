Mit seinen beiden Toren beendete der Australier Tim Cahill den Traum des syrischen Teams, zur Fußball-WM 2018 in Russland zu fahren. Am Dienstag verlor Syrien im australischen Sydney mit 2:1. Damit ist das Team aus der Qualifikation ausgeschieden und wird nicht zur Fußball-WM fahren. Viele Menschen hatten mit der syrischen Mannschaft mitgefiebert. Denn in Syrien herrscht schon lange Krieg und die erste WM-Teilnahme des Landes wäre für die Menschen dort wenigstens ein kleiner Grund zur Freude gewesen.