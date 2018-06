Wird Thomas Müller mit dem deutschen Team, den Titel verteidigen? Quelle: Imago Sportfoto

Am 14. Juni findet in Moskau das Eröffnungspiel der Weltmeisterschaft zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien statt. Für das deutsche Team startet die Mission Titelverteidigung drei Tage später. Am 17. Juni spielt Weltmeister Deutschland in Moskau gegen Mexiko. Die weiteren deutschen Gegner in der Vorrundengruppe F sind Schweden und Südkorea.