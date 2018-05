Nils Petersen hat noch nie im Nationalteam gespielt. Quelle: dpa

Die größte Überraschung im Kader ist der Freiburger Stürmer Nils Petersen. Er hat noch nie zuvor für die Nationalmannschaft gespielt und könnte nun mit zur WM fahren. In der abgelaufenen Saison war er der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga. Insgesamt reisen 27 Spieler mit ins Trainingslager nach Südtirol, wo sich die deutsche Nationalmannschaft vom 23. Mai bis zum 7. Juni auf die Weltmeisterschaft vorbereiten wird. Vor der WM werden noch einmal vier Spieler aussortiert, die nicht mit nach Russland fahren. Die Nationalmannschaft wird noch zwei Testspiele gegen Österreich (2. Juni) und Saudi-Arabien (8. Juni) bestreiten, bevor am 17. Juni das erste WM-Spiel gegen Mexiko ansteht - weitere Gruppengegner sind Schweden (23. Juni) und Südkorea (27. Juni). Welche Spieler es in den vorläufigen Kader geschafft haben, könnt ihr unten sehen.