Weitere Favoriten auf den WM-Pokal sind zum Beispiel Rekordweltmeister Brasilien, Vize-Europameister Frankreich oder Spanien.



Wer am Ende den WM-Pokal in die Höhe halten darf, entscheidet sich am 15. Juli im großen WM-Finale. Was denkt ihr, wer wird in diesem Jahr Weltmeister?