Jeder in Deutschland muss sich gerade an die Abstandsregeln halten. Viele sind wütend, dass die Fußballspieler beim Hertha BSC Berlin das offenbar nicht tun. Das Problem: Die Deutsche Fußballiga (kurz DFL) hat schon vor längerer Zeit zusammen mit allen Vereinen einen Plan mit vielen Regeln festgelegt, wie sich die Spieler in der Coronakrise verhalten sollen. Das Video zeigt, dass für einige Spieler diese Vorgaben offenbar immer noch nicht klar sind. Es gibt auch noch ein weiteres Problem: Fußballspieler sind für viele Vorbilder. Wenn sie sich also nicht an die Regeln halten, könnten auch andere Menschen meinen, dass auch sie diese nicht mehr so ernst nehmen müssen.