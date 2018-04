Gleiches Geld für alle

Im Fußball sind die Unterschiede beim Geld riesig. In anderen Berufen, zum Beispiel in Fabriken oder Büros, verdienen Frauen auch oft weniger als Männer. Ein Problem, das es auch in Deutschland gibt. Das hat mehrere Gründe: Frauen arbeiten häufiger als Männer in Berufen, mit denen man wenig Geld verdient, zum Beispiel als Altenpflegerinnen. Außerdem werden Frauen seltener zum Chef befördert als Männer und sie verdienen oft auch schlechter als Männer, obwohl sie den gleichen Job haben. Politiker diskutieren immer wieder darüber, was dagegen getan werden könnte. Auf eine Lösung konnten sie sich bisher nicht einigen.