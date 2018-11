Wenn Kühe ihr Futter verdauen, entsteht in ihren Mägen das Gas Methan. Das pupsen oder rülpsen die Kühe dann in die Luft. Im Prinzip machen wir Menschen das ja auch - Kühe pupsen allerdings viel mehr. Das Problem ist, dass Methangas schlecht fürs Klima ist: Es kann dazu führen, dass es immer wärmer auf der Erde wird, also zum Klimawandel beitragen. Methan ist sogar viel schädlicher als das Gas Kohlenstoffdioxid oder CO2, das zum Beispiel in Fabriken entsteht oder beim Autofahren.