Industrieländer sind (das steckt ja schon im Namen) Länder, in denen es viel Industrie und viele Fabriken gibt. Dort werden wichtige Dinge hergestellt und in die ganze Welt verkauft. Schwellenländer sind Länder, in denen es im Moment noch weniger Fabriken gibt. Dort leben noch mehr Menschen zum Beispiel von der Landwirtschaft. Doch auch in diesen Ländern werden immer mehr Fabriken gebaut. Sie sind auf dem Weg, also "an der Schwelle", zu einem Industrieland.