G20 steht für "Gruppe der Zwanzig". Dazu gehören 19 Staaten und die Länder der EU. Den G20-Ländern geht es wirtschaftlich ziemlich gut. Das heißt, in den Ländern gibt es zum Beispiel viele Firmen, die Produkte herstellen. Und die Länder treiben besonders viel Handel.



Für Bundeskanzlerin Angela Merkel begann das G20-Treffen in Buenos Aires allerdings viel später als geplant: Das Flugzeug, mit dem sie am Donnerstagabend schon unterwegs war, hatte nämlich technische Probleme und musste umkehren. Angela Merkel musste dann mit einem anderen Flugzeug nach Argentinien fliegen und kam deshalb am Freitagabend ungefähr zwölf Stunden zu spät zum G20-Treffen.