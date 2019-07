Zum Abschluss eines G20-Treffens gibt es immer eine gemeinsame Abschlusseklärung der G20-Mitglieder. Diesmal war es ziemlich schwierig, sich auf eine gemeinsame Erklärung zu einigen. Das lag vor allem am Präsidenten der USA, Donald Trump. Bei dem Treffen in Japan wollte er zum Beispiel erreichen, dass es in der Abschlusserklärung nicht mehr um den gemeinsamen Kampf gegen Klimaschutz geht. Anderen Ländern war das aber wichtig.