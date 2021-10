Die Chefinnen und Chefs der G20-Länder haben auf ihrem Treffen zum Beispiel über den Klimawandel gesprochen. Denn das ist ein Problem, das alle Länder der Welt betrifft. Nach langem Hin- und Her waren sich die Politikerinnen und Politiker in einem Punkt einig: Die Länder müssen versuchen, den Temperaturanstieg der Erde bei 1,5 Grad zu halten. Denn alles darüber hätte schlimme Folgen für die Umwelt. Was zu tun ist, ist also klar. Das wie ist eigentlich auch klar. Aber die Chefinnen und Chefs der Länder haben sehr lange darüber gestritten, was jedes einzelne Land tun muss, um die gefährliche Erderwärmung zu stoppen. Und auch das wann bleibt unklar: In welcher Zeit das Klimaziel erreicht werden soll, wurde nicht genau festgelegt. Einige kritisieren, es reicht nicht, sich nur auf die maximale Erwärmung von 1,5 Grad zu einigen. Es muss dringend konkrete Pläne von den Politikerinnen und Politikern geben, wie dieses Ziel erreicht werden soll.