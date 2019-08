Polizisten sollen auch an den Stränden für Sicherheit sorgen.

Quelle: imago

Weil so viele wichtige Politiker in Biarritz waren, war die ganze Stadt streng gesichert. Mehr als 13.000 Sicherheitsleute waren im Einsatz. Auf den Straßen in Biarritz gab es bereits vor dem Start des Treffens Demonstrationen. Denn einige Menschen sind der Meinung, dass die Politikerinnen und Politiker nicht genug unternehmen, um zum Beispiel das Klima zu schützen. Viele Proteste blieben friedlich. Es gab aber auch Gewalt. Vier Polizisten wurden verletzt. Mehrere Demonstranten wurden festgenommen.