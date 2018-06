Trotz des Streits konnten sich die Chefs der G7-Länder am Ende auf eine gemeinsame Erklärung einigen, an die sich alle halten wollten. Darüber waren viele erleichtert. Donald Trump ist aber nicht zum Abschlussfoto erschienen und früher abgeflogen. Kaum saß er im Flugzeug, hat er über das Treffen gemotzt und per Twitter mitgeteilt, dass er der Erklärung nicht mehr zustimmt.