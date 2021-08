Nicht alle Spiele sind allerdings für jeden geeignet. Wenn ihr so ein Computerspiel schon mal in der Hand hattet, habt ihr sicher so ein Zeichen entdeckt: USK – ab 6 Jahren oder ab 12 Jahren zum Beispiel. Altersfreigabe nennt man das. Viele Spiele in Deutschland haben so eine. Kinder und Jugendliche, die jünger sind, dürfen das Spiel dann nicht kaufen. So soll sichergestellt werden, dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel keine Videospiele zu sehen bekommen, in denen schlimme Gewaltszenen vorkommen, in denen besonders häufig Schimpfwörter fallen oder in denen die Aufgaben viel zu schwer sind.