Gas wird zum Beispiel zum Kochen gebraucht. Aber auch zum Heizen oder in Fabriken.

Quelle: dpa

Das meiste Gas, das wir in Deutschland verbrauchen, kommt aus Russland. Das ist also super viel und lässt sich nicht so einfach ersetzen. Zwar liefern schon jetzt auch andere Länder wie Norwegen oder die Niederlande Gas nach Deutschland, aber die können ihre Gaslieferungen nicht einfach so aufstocken. Zumindest nicht so sehr, dass es die Gasmenge, die derzeit noch aus Russland kommt, ersetzen könnte.