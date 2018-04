Viele Experten hoffen, dass die Politiker und ihre Vertreter ihr Treffen auch nutzen, um zu überlegen, wie man endlich Frieden in Syrien schaffen könnte. Denn zu der Konferenz kommen auch Vertreter aus Ländern, die sich am Krieg in Syrien beteiligen. Zum Beispiel aus Russland, Iran und der Türkei. Viele hoffen, dass sie sich endlich gemeinsam an einen Tisch setzen und dafür sorgen, dass die Kämpfe in dem Land aufhören und man miteinander verhandelt.