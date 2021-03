In Syrien gibt es seit zehn Jahren Krieg. Warum, das erfahrt ihr im Artikel rechts.



Wenn in einem Land Krieg herrscht, hat das immer Folgen für die Menschen. Sie verlieren oft ihr Zuhause und ihre Arbeit, Kinder können nicht mehr in die Schule gehen. Heute lebt fast 90 Prozent - also fast die ganze syrische Bevölkerung in Armut. Das sagt die Hilfsorganisation "Rotes Kreuz".



Die Menschen in Syrien brauchen also Hilfe. Und dafür ist das Geld gedacht. Hilfsorganisationen sollen damit vor allem Nahrungsmittel, medizinische Hilfe und Schulbildung für Kinder bezahlen.