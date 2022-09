Vielleicht kennt ihr das Laufdiktat schon aus der Schule. Diese Übung könnt ihr auch ganz einfach Zuhause nachmachen. Dafür platziert ihr einen Übungstext weit entfernt von eurem Arbeitsplatz, so dass ihr aufstehen müsst, um ihn lesen zu können. Versucht euch dann so viele Wörter wie möglich zu merken und schreibt sie an eurem Platz auf. Das wiederholt ihr dann so lange, bis ihr euren Übungstext fertig aufgeschrieben habt. Die Bewegung kurbelt die Durchblutung im Gehirn an. Das macht euch wacher und konzentrationsfähiger.