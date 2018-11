Bei der Feier hielt der französische Präsident Macron eine Rede, in der er seine Gäste ermahnte, dass nicht jedes Land nur an die eigenen Interessen denken solle. Damit ist vor allem die USA und ihr Präsident Donald Trump gemeint. Trump macht immer wieder deutlich, dass es ihm vor allem darum geht, die USA voranzubringen. Wie es anderen Ländern geht, spielt für ihn dabei keine große Rolle. Für Macron ist das der falsche Weg. Stattdessen betont er in seiner Rede wie wichtig es ist, dass sich Länder gemeinsam für Frieden einsetzen.