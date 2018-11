Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 war eine sehr grausame Nacht in Deutschland. Die Anhänger Adolf Hitlers, also die Nationalsozialisten, verwüsteten jüdische Geschäfte und Wohnungen. Sie zündeten Synagogen - also jüdische Gotteshäuser - an. Sie haben jüdischen Bürgerinnen und Bürgern Gewalt angetan und Hunderte getötet. Diese Nacht wird auch Pogromnacht genannt.