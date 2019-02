Die Ereignisse auf dem Maidan führten am Ende dazu, dass der damalige Präsident Victor Janukowitsch aus der Ukraine floh und eine neue Regierung an die Macht kam. Der neue Präsident, Petro Poroschenko, versprach die Annäherung an die EU. Doch das Land kam nicht zur Ruhe. Denn seitdem gibt es einen heftigen Streit zwischen der Ukraine und Russland. Dabei geht es vor allem um bestimmte Regionen und darum, ob sie zur Ukraine oder zu Russland gehören. Eine dieser Regionen, um die es Streit gibt, ist die Halbinsel Krim. Sie gehörte zur Ukraine doch nach einer Abstimmung übernahm Russland dort 2014 die Macht. Außerdem gibt es in der Ostukraine seit mehr als vier Jahren Kämpfe, bei denen schon viele Menschen gestorben sind. Auch bei diesen Kämpfen geht es darum, ob diese Region zur Ukraine oder zu Russland gehört.