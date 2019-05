Nach dem Amoklauf von Columbine kam es in den USA immer wieder zu schrecklichen Gewalttaten an Schulen. Viele Menschen versuchen deshalb, etwas zu ändern. Sie setzen sich für strengere Waffengesetze in den USA ein. Denn sie sind der Meinung, dass solche Amokläufe verhindert werden könnten, wenn es strengere Waffengesetze geben würde. Mit Demonstrationen und Protestaktionen wollen sie die Politiker und vor allem US-Präsident Donald Trump dazu bringen, die Gesetze zu ändern.