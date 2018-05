Was damals passiert ist, macht auch heute noch viele Menschen sehr traurig und fassunglos. Mit einer Gedenkveranstaltung wurde am Dienstag an den Brandanschlag erinnert. Auch viele Schüler sind in Solingen auf die Straße gegangen und haben gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit demonstriert. Viele Politiker sagen, dass es wichtig ist, sich an das zu erinnern, was damals passiert ist. Denn es sei ein Zeichen auch für uns heute. Wenn man mitbekomme, dass Menschen gegen andere hetzen, weil sie aus einem anderen Land kommen, eine andere Religion oder Hautfarbe haben, solle man laut sagen, dass man das nicht gut findet und nicht akzeptiert. Die Politiker warnen, dass ansonsten eine aufgeheizte und hasserfüllte Stimmung entstehe, in der so etwas wie der Brandanschlag in Solingen passieren könne.