Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will Hinterbliebenen Trost spenden.

Quelle: Reuters

Ein nationaler Gedenktag soll am Sonntag nicht nur an die Verstorbenen erinnern, sondern auch Menschen Trost spenden, die während der Pandemie jemanden verloren haben. Sie sollen merken, dass sie mit ihrer Trauer nicht allein sind und dass an sie gedacht wird.



In Berlin fand eine Gedenkfeier statt, an der Hinterbliebene und einige wichtige Politiker*innen teilnahmen. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt dort eine Rede.