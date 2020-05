Um 23 Uhr am 8. Mai 1945 trat die Kapitulation der Deutschen in Kraft. Das ist ein Vertrag auf dem wichtige Soldaten unterschreiben, dass sie den Krieg aufgeben. Dieses Dokument wurde zum ersten Mal schon am 7. Mai 1945 von Generaloberst Alfred Jodl in Frankreich unterzeichnet und dann am 9. Mai nochmal in Berlin wiederholt.