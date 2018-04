In den USA wird schon länger über das Thema diskutiert. Dort dürfen Kinder unter zehn Jahren keine Kopfbälle machen. Und Kinder zwischen elf und 13 dürfen nur in einem Spiel mit dem Kopf zum Ball, nicht aber im Training. Auch in Deutschland nehmen einige Trainer und Trainerinnen das Thema ernst.



logo! hat die U15-Mädchenmannschaft des 1. FFC in Frankfurt am Main beim Training besucht. Dort werden Kopfbälle besonders trainiert.