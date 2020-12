Mehr über Annemarie könnt ihr bei PUR+ sehen. Da besucht Eric außerdem eine Familie, in der alle gehörlos sind. Sie unterhalten sich immer in der Gebärdensprache. Eric versucht, ein paar Sätze davon zu lernen. Ob das klappt, seht ihr am 13. Dezember um 19.25 Uhr im KiKA in der Sendung "Mein Körper spricht - Eric lernt Gebärdensprache".