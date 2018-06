Andere haben Bedenken, dass mit Hilfe der Gentechnik, die auch die chinesischen Wissenschaftler benutzt haben, in Zukunft auch Menschen geklont werden. So könnten auch Menschen erschaffen werden, die ganz bestimmte Eigenschaften haben: zum Beispiel grüne Augen und blonde Haare. Das wäre ein krasser Eingriff in die natürliche Entwicklung der Menschheit.



Viele fordern deshalb ein weltweites Verbot für das Klonen von Menschen. In einigen Ländern wie Deutschland gibt es ein solches Verbot schon.