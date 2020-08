Neben dem Sparkonto können wir unser Geld auch in Aktien anlegen. Aktien sind klitzekleine Teile einer Firma. Wenn wir so eine Aktie kaufen, dann hängt ihr Wert davon ab, wie gut die Firma läuft. Wenn die Firma Gewinne macht, dann steigt der Wert der Aktie. Sie ist dann mehr wert als wir beim Kauf für sie ausgegeben haben. Je nachdem, wie gut eine Firma läuft, kann der Wert einer Aktie auch extrem hoch steigen - und wir so einen sehr großen Gewinn damit machen.



Wenn die Firma schlecht läuft, dann kann es aber auch sein, dass die Aktie an Wert verliert. Wenn das passiert, verlieren wir Geld.



Wer sein Geld in Aktien anlegt, geht also das Risiko ein, Geld zu verlieren. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass sich das Geld stark vermehrt.



Da gerade viele Firmen unter der Corona-Krise leiden und die Geschäfte schlecht laufen, sinkt auch der Wert von vielen Aktien.