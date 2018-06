Daraufhin ist in China eine Diskussion entstanden. Manche sagen, es ist völlig ok, wenn Eltern die Geldgeschenke ihrer Kinder einbehalten, zum Beispiel um Sachen für die Schule oder andere Dinge für die Kinder zu bezahlen. Andere finden es richtig, wenn Eltern das Geld für die Kinder sparen und dann auch mitentscheiden, für was das Geld später einmal ausgegeben wird. Wieder andere finden das unfair. Sie sagen, das Geld gehört nur den Kindern, die es geschenkt bekommen haben. Diese sollten allein entscheiden können, wofür sie es ausgeben wollen.