Generaldebatte im Bundestag

Katrin Göring-Eckardt fordert mehr Klimaschutz. Quelle: dpa

Doch auch Angela Merkel musste einiges an Kritik einstecken. Zum Beispiel beim Thema Klimaschutz: Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt warf der Kanzlerin und ihrer Regierung vor, zu wenig in Sachen Klimaschutz zu unternehmen. Der Klimawandel sei das größte und dringendste Problem unserer Zeit, meinte sie.



Auch von der Partei Die Linke gab es Kritik. Während einige Menschen in Deutschland immer reicher würden, gäbe es gleichzeitig viele, die mit wenig Geld klarkommen müssten und Angst davor hätten, in die Armut abzurutschen. Besonders dramatisch sei die Entwicklung der Kinderarmut: Diese habe sich verdoppelt, seit Merkel im Jahr 2005 ihr Amt als Bundeskanzlerin angetreten habe. Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch meinte, das seien die wahren Probleme in Deutschland.