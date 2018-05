147 Länder haben diesen Vertrag bisher unterschrieben. Diese Länder haben sich damit verpflichtet, Flüchtlinge aus anderen Ländern bei sich aufzunehmen, wenn sie in ihrer Heimat bedroht sind. Sie gewähren ihnen also Asyl.

In der Genfer Flüchtlingskonvention steht genau, in welchen Fällen die Länder den Flüchtlingen Asyl gewähren sollen. Nämlich dann, wenn die Flüchtlinge wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft, wegen ihrer Art zu leben oder ihrer politischen Meinung in ihrem Heimatland verfolgt werden. Wer dagegen zum Beispiel nur wegen großer Armut aus seinem Land flieht, hat nicht das Recht, in einem anderen Land Asyl zu bekommen.