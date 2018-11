Der Wissenschaftler He Jiankui

Der chinesische Wissenschaftler He Jiankui hat nun bekannt gegeben, dass er die Gene von zwei Babys vor der Geburt so verändert habe, dass sie eine bestimmte Krankheit niemals bekommen können. Der Wissenschaftler ist stolz auf sein Experiment. Er findet: wenn man Gene verändern kann, dann sollte man das auch machen. So könne man in Zukunft viele Krankheiten heilen.