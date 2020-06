George Floyd soll am Dienstagabend im US-Bundestaat Texas beerdigt werden. Bereits am Montag haben sich viele tausend Menschen von ihm verabschiedet. Der goldene Sarg von George Floyd wurde in der "Fountain of Praise"-Kirche in seiner Heimatstadt Houston aufgebahrt. Viele Trauergäste knieten vor dem Sarg von George Floyd nieder oder beteten still. Hinknien gilt als Unterstützung der Protestbewegung gegen Rassismus.