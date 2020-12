Geschenke-Tricks in Corona-Zeiten

Was soll man bloß schenken?

Kurz vor Weihnachten wird in der Schule oft noch gebastelt, getöpfert oder etwa gemalt. Diese selbst gemachten Kunstwerke lassen sich prima verschenken. Doch die Ferien fangen dieses Jahr wegen Corona plötzlich früher an. Da ist vielleicht so ein Geschenk nicht mehr fertig geworden. Auch die meisten Geschäfte müssen schon Tage vor Weihnachten schließen. Geschenke kaufen, ist also auch eher keine Lösung. Was nun?