So sehen Kakaobohnen aus. Quelle: pr

Vor ungefähr 3.500 Jahren begannen alte Indianervölker in den Dschungeln Mittelamerikas damit, Kakaobäume in ihren Gärten anzupflanzen. Nach der Ernte brachen sie die Kakaofrüchte auf, lösten die braunen Bohnen aus dem Fruchtfleisch und ließen sie trocknen. Danach rösteten die Indianervölker die Bohnen und zermahlten sie. Dieses Pulver mischten sie mit Wasser und Gewürzen und hatten so eine Trinkschokolade. Die war damals aber noch ganz schön bitter.