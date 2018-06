Immer mehr Menschen wollten einen Computer für zu Hause haben, weil er viele Dinge einfacher machte. Früher mussten zum Beispiel alle Texte umständlich auf einer Schreibmaschine getippt oder mit der Hand geschrieben werden. Das konnte man am Computer viel schneller erledigen. Die Modelle wurden immer kleiner, schneller und hatten immer mehr Speicherplatz. In den 90er Jahren wurde schließlich das Internet bekannt, und immer mehr Computer auf der Welt wurden miteinander vernetzt. Und auch das erste Smartphone kam in den 90er Jahren auf den Markt.



Inzwischen sind der Computer und das Internet so wichtig im Leben vieler Menschen geworden, dass manche Leute vom Beginn eines neuen Zeitalters für die Menschheit sprechen. Es wird „Digitales Zeitalter“ genannt.