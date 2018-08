Die Geschichte des Hula-Hoop-Reifens

Im Zirkus gibt es viele Tricks mit Hula-Hoop-Reifen. Quelle: ap

Innerhalb kurzer Zeit wurde der Hula Hoop auf der ganzen Welt berühmt. Bald ließen sich die Fans auf allen Kontinenten das bunte Plastik um die Hüften kreisen. Auch in Deutschland wurde er immer beliebter. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene hatten Spaß an dem bunten Kunststoffreifen. Akrobaten im Zirkus jonglierten die Reifen um ihre Körper und Menschen nutzten ihn als Fitnessgerät.



Bis heute kommt der Hula Hoop oft zum Einsatz. Er fehlt in keinem Kinderzimmer, Fitnessstudio und in keiner Hundeschule. Als Teil der Sportart "Rhythmische Sportgymnastik" ist er sogar olympisch.