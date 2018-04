Immer wieder gibt es Terroranschläge in Afghanistan. Quelle: Hedayatullah Amid/EPA/dpa

Seit Jahren bemühen sich Politiker weltweit, in Afghanistan für Frieden zu sorgen. Vor einigen Wochen machte die afghanische Regierung dann einen Vorschlag. Der afghanische Präsident schlug den Taliban Gespräche vor. Außerdem bot er der Terrorgruppe unter anderem eine Waffenruhe, die Freilassung von gefangenen Taliban-Mitgliedern und ein Büro in der Hauptstadt Kabul an. Doch die Taliban lehnten das ab.