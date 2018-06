Wichtig ist, wie viel ihr wovon esst. Gesund ernähren heißt auch: gesund trinken. Und zwar nicht nur süße Limo. Besser sind Mineralwasser, Tee oder Saft. Was das Essen angeht: Am wichtigsten sind pflanzliche Produkte wie Kartoffeln und alles, was aus Getreide hergestellt wird (Nudeln, Brot, Müsli). Sehr gesund sind natürlich auch frisches Obst und Gemüse.