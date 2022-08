Okay, so schick wie auf dem Foto muss es ja nicht sein, aber Pause geht auch so! Habt ihr schon mal was von "Overnight Oats" gehört? Im Prinzip ist das ein Müsli, das über Nacht im Kühlschrank bleibt. Dazu mixt ihr euch abends einfach eure Lieblingszutaten selbst zusammen: Zum Beispiel verschiedene Haferflocken und Nüsse und ein paar Trockenfrüchte (falls ihr zum "Team Rosine" gehört) oder Kokosraspeln. Das Ganze mischt ihr dann mit Flüssigkeit - das kann Wasser sein, aber auch Milch oder Hafermilch - was immer ihr mögt. Und jetzt kommt das "Overnight", also über Nacht: Die Mischung könnt ihr dann schon pausenfertig verpackt in einer Box oder einem Glas in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Morgen müsst ihr das Ganze dann nur noch verfeinern, zum Beispiel mit frischem Obst. So ein "Übernacht-Müsli" ist einfach vorzubereiten, sehr lecker und macht auch noch lange satt.

Bildquelle: Imago/Westend61