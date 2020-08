Überall die gleichen Regeln?!

In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt die Maskenpflicht

Quelle: dpa

In öffentlichen Verkehrsmitteln wiederum gilt zwar in ganz Deutschland die Maskenpflicht. Allerdings gibt es sehr unterschiedliche Regeln darüber, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die sich nicht an diese Pflicht halten. In Berlin zum Beispiel muss jemand, der ohne Mundschutz in der Bahn oder im Bus erwischt wird, bis zu 500 Euro zahlen. In Mecklenburg Vorpommern dagegen gibt es dafür eine Strafe in Höhe von 25 Euro.