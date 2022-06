Gesundheitsminister Karl Lauterbach ließ schon ein klitzekleines bisschen durchblicken, was sich möglicherweise bereits im Sommer ändern könnte. Dabei gehts zum die kostenlosen Schnelltests: die sollen wohl eingeschränkt werden. Das heißt, dass in Zukunft nicht mehr jeder einfach so einen kostenlosen Schnelltest machen lassen kann. Eventuell darf es dann kostenlose Tests nur noch für Menschen geben, die einen Anlass dazu haben. Zum Beispiel weil sie einen Verdacht auf eine Infektion, oder sogar bereits Coronasymptome haben. Oder auch, weil sie jemanden im Alten-oder Pflegeheim besuchen wollen. Was sich genau ändert und welche Regeln es ab Herbst geben wird, soll am 1. Juli vorgestellt werden.