Bei Masern hat man oft juckende rote Punkte auf der Haut.

Quelle: colourbox

Eigentlich gibt es die Krankheit Masern in Deutschland nur noch ziemlich selten - denn sehr viele Menschen sind gegen sie geimpft. Eine Impfung hilft dem Körper dabei, sich besser vor einer Krankheit zu schützen. Doch in diesem Jahr ist die Krankheit mit den roten juckenden Punkten auf der Haut schon ungewöhnlich oft in Deutschland aufgetaucht. Insgesamt haben in den ersten zwei Monaten dieses Jahres fast dreimal so viele Menschen Masern bekommen wie sonst.