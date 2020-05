Ab Montag werden jedoch in vielen Bundesländern einige Regeln weniger streng. Manche Geschäfte dürfen wieder öffnen, wenn sie sich an bestimmte Regeln halten. Und ab dem 4. Mai dürfen zum Beispiel wohl auch Friseure wieder aufmachen. Der Grund: Politiker und Wissenschaftler konnten diese Woche ganz vorsichtig Entwarnung geben. In Deutschland stecken sich wohl immer weniger Menschen mit dem Coronavirus an.