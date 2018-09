Solch zuckerhaltige Getränke sind eine Gefahr, denn sie können dick und krank machen. Zum Durstlöschen taugen zuckerhaltige Erfrischungsgetränke also nicht. Foodwatch fordert schon lange, dass die Hersteller weniger Zucker in ihre Getränke mischen sollten. Doch bislang hat sich wenig getan. Nun meinen einige: In Deutschland sollte es - ähnlich wie in Großbritannien - eine Zuckersteuer geben.



Seit April müssen Hersteller in Großbritannien und Nordirland für stark zuckerhaltige Getränke Geld an den Staat zahlen, die sogenannte Zuckersteuer. Je mehr Zucker in der Limo, desto höher ist diese Steuer.